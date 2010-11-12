Азаров призывает активизировать сотрудничество Украины и Венгрии

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым правительствам Украины и Венгрии принять меры для активизации двустороннего сотрудничества.

Об этом он заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором ОРБАНОМ в Киеве.

Для определения конкретных направлений развития сотрудничества Н.АЗАРОВ предложил венгерскому коллеге в первом квартале 2011 года провести заседание украинско-венгерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Глава правительства Украины отметил, что необходимо проанализировать инвестиционные возможности обеих сторон, также детального анализа требует вопрос выполнения проекта «Дунайские инициативы».

Н.АЗАРОВ также предложил венгерской стороне рассмотреть возможность продления ширококолейной железной дороги, строительством которой занимается российская сторона в направлении Вены, до Будапешта.

Кроме того, он предложил Венгрии рассмотреть возможность сотрудничества с украинскими предприятиями по строительству блоков атомных электростанций на территории Венгрии.

При этом премьер-министр Украины отметил, что Венгрия является хорошим соседом Украины, а Украина намерена налаживать добрососедские отношения со всеми странами-соседями. «Политика нашего правительства заключается в том, чтобы выстраивать хорошие отношения со всеми нашими соседями – и с Россией, и с Польшей, и с Венгрией.