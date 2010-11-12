Правительство Украины и МВФ согласовали основные показатели экономики в 2011 году

Правительство Украины и Международный валютный фонд согласовали основные показатели экономического развития, бюджетной политики, а также критерии эффективности, структурные и целевые маяки программы сотрудничества на 2011 год.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Кабинета министров, согласование показателей прошло сегодня в ходе встречи премьер-министра Украины Николай АЗАРОВА с представителями миссии Европейского департамента МВФ.

Также в ходе встречи достигнута договоренность согласовать текст Меморандума в рабочем порядке.

«Переговоры были плодотворными во всех инстанциях: и в Национальном банке, и в Министерстве финансов», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Таноса АРВАНИТИСА находится в Украине для пересмотра программы сотрудничества по кредиту stand-by, одобренной в июле 2010 года.

Программа сотрудничества предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.