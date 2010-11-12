Объем госгарантий в 2011 году останется на уровне 2010 - 15 млрд. грн.

Объем государственных гарантий в 2011 году останется на уровне 2010 года – 15 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время встречи с представителями миссии Международного валютного фонда.

«В 2010 году объем государственных гарантий составляет 15 млрд. гривень. Предлагаю, чтобы в следующем году он остался на этом же уровне», - отметил Н.АЗАРОВ и подчеркнул, что правительство «очень осторожно дает эти гарантии».

В свою очередь руководитель миссии МВФ Атанасиос АРВАНИТИС согласился с позицией украинского премьер-министра.

«Да, мы наблюдаем, что вы достаточно жестко относитесь к выдаче государственных гарантий. Следовательно, в 2011 году будем использовать ту же норму относительно государственных гарантий, которая действовала в 2010 году», - сказал А.АРВАНИТИС.