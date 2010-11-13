Лицензирование ряда видов деятельности отменят. Президент подписал Закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №2608-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности», которым отменяется лицензирование ряда видов деятельности.

Текст документа размещен на сайте главы государства.

Как отмечается в Законе, он вступает в силу со дня его опубликования, кроме пунктов 17 и 18 раздела I (касаются изменений в законы «О химических источниках тока» и «О физической культуре и спорте»), которые вступают в силу с 1 января 2011, и абзаца тридцать девятого подпункта 4 пункта 11 раздела I этого Закона (о лицензировании деятельности по выпуску и проведению лотерей), который вступает в силу со дня отмены моратория на выдачу лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей.

Законом поручается Кабинету министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом; обеспечить внесение изменений или отмену министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственной регуляции хозяйственной деятельности».

Законом предусмотрено отменить лицензирование ряда видов деятельности, осуществление которых не связано с угрозой безопасности государства, жизни и здоровью людей, ухудшением состояния окружающей среды, а также относительно которых существуют другие средства государственной регуляции (государственные стандарты, строительные нормы и правила, технические условия, международные стандарты качества).