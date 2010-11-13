Иностранные инвесторы интересуются портфелем ОВГЗ НБУ

Иностранные инвесторы интересуются портфелем ОВГЗ, которым распоряжается Национальный банк Украины.

Об этом заявил исполнительный директор НБУ по экономическим вопросам Игорь ШУМИЛО во время заседания 11 ноября финансового пресс-клуба «Гособлигации - тихая гавань или зона повышенного риска», сообщает еженедельник «Зеркало недели» (13-19 ноября).

По словам чиновника, снижение риска по ОВГЗ при сохранении высоких доходностей сделало эти бумаги более привлекательным инструментом для инвестиций для инвесторов из-за рубежа.

«В НБУ могут появиться возможности для продажи ценных бумаг из своего портфеля и выкупа валюты, если будет существенное превышение его предложения над спросом», - отметил И.ШУМИЛО.

Комментируя опасения некоторых экспертов, что возможный массовый выход иностранных инвесторов из вложений в ОВГЗ может дестабилизировать, в частности, валютный рынок, представитель НБУ отметил, что преждевременный выход для них не будет иметь смысла при качественной макроэкономической политике, а возможное усиление гривни в 2011 году и в последующие годы может сделать такие вложения даже еще более привлекательными.