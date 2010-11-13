Эксперт: гривня за неделю укрепилась на 0,2% к доллару и на 2,8% к евро

По итогам этой недели гривня укрепилась на 0,2% к доллару и на 2,8% к единой европейской валюте.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в пятницу, 12 ноября, Национальный банк Украины продавал доллар по немного скорректированному курсу интервенций 7,945 грн./долл.

Как отметил аналитик, межбанковский валютный рынок в пятницу закрылся котировками 7,9455-7,9505: грн./долл. Курс гривни к доллару не изменился.

При этом, добавил А.БЛИНОВ, межбанковский валютный рынок в пятницу закрылся котировками 10,8974-10,9103 грн./евро. Гривня в этот день подешевела к евро на 0,1%.