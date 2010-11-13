Банк России повысил курс евро и доллара

Официальный курс евро, установленный Центральный банк России с 14 ноября, увеличился на 35 копеек и составил 42,2311 рубля, следует из данных ЦБ, сообщает РИАНовости.

Официальный курс доллара вырос на 6,92 копейки - до 30,8414 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 20 копеек, составив 35,97 рубля на воскресенье и понедельник против 35,77 рубля на субботу.

Давление на рубль в субботу оказывают снизившиеся в пятницу цены на нефть. Они упали накануне в среднем на 2,5 доллара за баррель на фоне опасений инвесторов относительно того, что власти Китая могут поднять процентные ставки, замедлив, тем самым, рост экономики одного из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по итогам пятницы составила 86,3 доллара за баррель против 87,3 доллара на закрытии российских торгов в четверг.