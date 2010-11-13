Ирландия ведет переговоры с ЕС о помощи

Ирландия ведет переговоры о получении экстренного финансирования от Евросоюза и, вероятно, станет второй страной еврозоны после Греции, которая получит международную помощь, сообщили официальные источники в пятницу, сообщает Рейтер.

Стоимость заимствований Ирландии взлетела до рекордных высот на этой неделе. Причиной стали опасения по поводу способности страны снизить долговое бремя и страх, что частным держателям облигаций придется частично оплатить оказываемую Ирландии помощь, сократив вложения.

Дублин неоднократно опровергал информацию о том, что планирует воспользоваться деньгами ЕС, а после сообщения Рейтер представитель министерства финансов заявил, что нет "никаких разговоров об обращении за экстренным финансированием к Евросоюзу".

Однако источники в еврозоне сообщили Рейтер, что переговоры о помощи идут в настоящее время. Один чиновник сказал, что "очень вероятно", что Ирландия получит финансовую помощь из фонда ЕС, основанного после того, как в мае Греции была оказана помощь в размере 110 миллиардов евро.

"Переговоры продолжаются и будут использованы деньги Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF); не будет ни сокращений стоимости, ни реструктуризации или чего-то в этом духе", - сказал источник. Другой источник подтвердил информацию о переговорах.

В рамках EFSF 16 государств еврозоны могут предоставить до 440 миллиардов евро экстренных кредитов странам-участникам, пострадавшим от кризиса. Спасательный механизм ЕС также позволяет использовать 60 миллиардов евро, полученных от всех 27 стран Евросоюза, и 250 миллиардов евро или больше, предоставленных Международным валютным фондом.

Источники не уточнили, насколько большой может быть помощь, но аналитики, опрошенные Рейтер, считают, что она может составить около 48 миллиардов евро ($66 миллиардов) - меньше, чем сумма, предоставленная Греции.