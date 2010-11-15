Азаров и МВФ согласовали компромиссные подходы

Премьер-министр Николай АЗАРОВ и представителями миссии Европейского департамента Международного валютного фонда согласовали компромиссные подходы по всем пунктам Меморандума об экономической и финансовой политике, заключенного между Украиной и МВФ.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Как отмечается в сообщении, встреча Н.АЗАРОВА и представителей МВФ с целью согласования текста Меморандума, который заключается в рамках очередного пересмотра программы сотрудничества Украины и МВФ, прошла 14 ноября.

По данным Кабмина, “миссия отметила, что правительство Украины полностью выполняет взятые на себя обязательства и осуществляет эффективную политику макроэкономической стабилизации”.

В понедельник миссия МВФ представит правительству Украины окончательно согласованный текст Меморандума и Заявление по итогам работы миссии.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда под руководством Таноса АРВАНИТИСА находится в Украине для пересмотра программы сотрудничества относительно кредита stand-by, одобренной в июле 2010 года.

Программа сотрудничества предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. дол. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.