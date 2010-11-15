Обама готов сократить бюджетные расходы

Президент США Барак Обама заявил, что готов предложить новые сокращения расходов в попытке уменьшить дефицит бюджета, сообщает 13 ноября Dow Jones Newswires, сообщает k2kapital.

"Я согласен с теми республиканцами и демократами в Конгрессе, которые в последнее время говорят, что нам не по средствам выделять деньги на определенные нужды", - заявил Обама в субботу в еженедельном радиообращении к нации. Он добавил, что речь идет о расходах, которые конгрессмены включают в бюджет "без адекватного анализа".

На этой неделе сопредседатели двухпартийной финансовой комиссии при президенте спровоцировали бурю, предложив ограничить расходы на социальную защиту и оборону, а также на налоговые льготы для среднего класса. Их предложения были представлены в виде проекта поправок к закону о бюджете, и Обама заявил, что подождет с принятием решения до середины декабря, когда комиссия должна представить окончательный вариант своих рекомендаций.

Обама сказал, что экономическое будущее Америки зависит от наведения порядка в бюджетно-финансовой сфере. Он признал, что сокращение по предлагаемым статьям не окажет значительного на бюджет, однако добавил, что они подтвердят готовность страны затянуть бюджетные пояса.