Обама готов сократить бюджетные расходы

09:41, 15 ноября 2010
Финансы
0

Президент США Барак Обама заявил, что готов предложить новые сокращения расходов в попытке уменьшить дефицит бюджета, сообщает 13 ноября Dow Jones Newswires, сообщает k2kapital.

"Я согласен с теми республиканцами и демократами в Конгрессе, которые в последнее время говорят, что нам не по средствам выделять деньги на определенные нужды", - заявил Обама в субботу в еженедельном радиообращении к нации. Он добавил, что речь идет о расходах, которые конгрессмены включают в бюджет "без адекватного анализа".

На этой неделе сопредседатели двухпартийной финансовой комиссии при президенте спровоцировали бурю, предложив ограничить расходы на социальную защиту и оборону, а также на налоговые льготы для среднего класса. Их предложения были представлены в виде проекта поправок к закону о бюджете, и Обама заявил, что подождет с принятием решения до середины декабря, когда комиссия должна представить окончательный вариант своих рекомендаций.

Обама сказал, что экономическое будущее Америки зависит от наведения порядка в бюджетно-финансовой сфере. Он признал, что сокращение по предлагаемым статьям не окажет значительного на бюджет, однако добавил, что они подтвердят готовность страны затянуть бюджетные пояса.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter