Совет предпринимателей при Кабмине проведет сегодня свое второе заседание
10:03, 15 ноября 2010Финансы
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Сегодня состоится Второе заседание Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины в новом составе.
Тема заседания - «Внедрение национальной стратегии развития экспорта Украины», сообщает Правительственный портал.
В ходе заседания состоятся брифинги председателя Совета предпринимателей Леонида КОЗАЧЕНКО и почетных гостей мероприятия.
Заседание начнется в 10.30 в Клубе Кабинета министров Украины (ул. Институтская, 7, 1-й этаж).
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