Совет предпринимателей при Кабмине проведет сегодня свое второе заседание

Сегодня состоится Второе заседание Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины в новом составе. Тема заседания - «Внедрение национальной стратегии развития экспорта Украины», сообщает Правительственный портал. В ходе заседания состоятся брифинги председателя Совета предпринимателей Леонида КОЗАЧЕНКО и почетных гостей мероприятия. Заседание начнется в 10.30 в Клубе Кабинета министров Украины (ул. Институтская, 7, 1-й этаж).

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