Медведев: саммит G20 сократил риски валютной войны

Риски начала валютной войны существенно снизились после завершения саммита "большой двадцатки" (G20), который на днях проходил в Сеуле. Такое мнение высказал президент России Дмитрий Медведев в ходе своей речи на итоговой пресс-конференции, призвав «с оптимизмом смотреть в будущее», сообщает k2kapital.

Несмотря на отсутствие полной уверенности, что всех опасностей удастся избежать, все ведущие экономики и страны, выступающие эмитентами резервных валют, признали недопустимость валютных манипуляций в целях достижение краткосрочных целей, отметил российский лидер, уточнив, что все члены саммита указали на необходимость баланса в этой области.

«Стабильность наших валют зависит от самих нас, от состояния дел российской экономики, и в этом плане никаких серьезных угроз в настоящий момент не существует», - констатировал Медведев.

Днем ранее, 11 ноября, СМИ привели документы российской переговорной группы, которые она подготовила специально для саммита. В них подчеркивалось, что Россию беспокоят односторонняя политика ряда стран по ослаблению национальных валют в целях стимулирования экономического роста без согласования с другими партнерами.

Данные действия, по мнению российских переговорщиков, приводят "к повышенной нервозности среди участников рынка и волатильности котировок ведущих валют, порождая опасения о начале валютных войн в международном масштабе". Негативное влияние, в этом отношении, оказывают не только прямые интервенции на валютном рынке, но и так называемое косвенное ослабление курса через наполнение экономики ликвидностью. Кроме того, избыточная ликвидность, продуцируемая ведущими развитыми странами, является серьезной угрозой для развивающихся рынков, поскольку формирует приток спекулятивного капитала в эти экономики.

"Поддержание стабильности основных резервных валют, эффективное управление общественными финансами и устойчивость денежно-кредитной политики в развитых странах должны являться необходимым условием дальнейшего сбалансированного роста", - говорилось материалах российский стороны.

На минувшей неделе ФРС сообщил о принятии новой программы количественного смягчения, или выкупа активов в объеме $600 млрд, которая будет действовать восемь месяцев. Таким образом, в месяц монетарные власти США планируют выкупать долгосрочные казначейские облигации на сумму $75 млрд.

Евросоюз и ряд развивающихся экономик уже подвергли критике новый план Белого дома.