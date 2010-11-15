Португалия может выйти из зоны евро

Португалия может быть вынуждена выйти из зоны евро, если правящая партия и оппозиция не договорятся о коалиции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луиш Амаду, сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

"Страна нуждается в большой коалиции, которая позволит нам преодолеть нынешнюю ситуацию, - сказал глава португальского МИД. - Я думаю, партии понимают, что альтернативой ситуации, с которой мы сталкиваемся, является, в конечном счете, выход из зоны евро. Рынки заставят нас поставить на рассмотрения именно этот вариант", - заявил Л.Амаду.

Португалия на минувшей неделе разместила на мировом рынке свои гособлигации под более чем 6 проц годовых, это один из самых высоких показателей за историю существования зоны евро. Такая высокая доходность отражает сомнения финансовых рынков в перспективах платежеспособности португальского государства и осложняет Лиссабону задачу стабилизации финансовой системы.

Мировые финансовые рынки обеспокоены тем, поддержит ли оппозиционная Социал-демократическая партия Португалии проект бюджета, составленного правительством социалистов, который предусматривает резкое сокращение государственных расходов.

В еще более серьезной ситуации, чем Португалия, оказалась Ирландия, у которой доходность по облигациям достигает 8,6 проц. В "зоне риска" находится также Испания.