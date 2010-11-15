Межбанк: Торги по доллару открылись котировками 7,9455/7,9540 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9455/7,9540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2570/74, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8350/10,8490. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3634/36 (пятница — 1,3619/21).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH– 7,9200/7,9450.