Литвин допускает, что парламент во вторник и четверг рассмотрит проект Налогового кодекса

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН допускает, что парламент во вторник и четверг будет рассматривать проект Налогового кодекса.

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей парламентских комитетов.

Спикер отметил, что во вторник Верховная Рада будет рассматривать во втором чтении проект Налогового кодекса. Он заметил, что утреннее заседание будет продлено, а вечернее будет длиться до завершения рассмотрения этого вопроса.

По словам В.ЛИТВИНА, «если мы вдруг не успеем это сделать, и будут депутаты чрезвычайно уставшие, и не смогут дальше работать», то тогда в среду должен состояться День оппозиции, а в четверг ВР продолжит работать над проектом Налогового кодекса.

Он отметил, что «будем работать столько, сколько нужно».

Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК сообщил, что в четверг на сайте парламента был размещен текст Налогового кодекса. По его словам, также экземпляры данного проекта распечатаны для народных депутатов.