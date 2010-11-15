Межбанк: к 12:00 котировки составили 7,9475/7,9505 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9455/7,9540, к 12:00 сузился спрэд 7,9475/7,9505 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2570/0,2574, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2570/0,2571. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 30,9200 (+0,1575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3634/1,3636, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8350/10,8490, к 12:00 цены ушли вниз - 10,8300/10,8405.