Верховная Рада 23-24 декабря планирует принять госбюджет-2011

Верховная Рада Украины 23-24 декабря должна в целом принять государственный бюджет на 2011 год.

Об этом сегодня во время брифинга заявил председатель парламента Владимир ЛИТВИН.

По его словам, именно поэтому Верховная Рада должна принять проект Налогового кодекса, который подпишет Президент, чтобы на основе этого кодекса принять госбюджет-2011.

«В случае вето - все прекрасно понимают - это приведет к тому, что мы будем откладывать процесс рассмотрения государственного бюджета на 2011 год», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он добавил, что, по предварительным планам, 2-3 декабря ВР должна рассмотреть проект госбюджета в первом чтении, а 23-24 декабря – принять в целом.