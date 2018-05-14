Налоговый кодекс-2: возможности для админдавления увеличиваются...

Проект Налогового Кодекса - 2 ухудшает состояние налогоплательщиков и увеличивает для них административный груз по сравнению с действующим законодательством, уменьшает средства защиты налогоплательщиков и предоставляет контролирующим органам дополнительные возможности для осуществления давления на предприятия.

К такому заключению пришли специалисты юридической фирмы "КМ Партнеры", проанализировав версию проекта ПК, обнародованного на сайте ВР вечером 11 ноября в форме сравнительных таблиц (на тексте, предлагаемом Комитетом ко второму слушанию). И в частности, Раздел ІІ "Администрирование налогов, сборов (обязательных платежей).

Вместе с тем, каких-то реальных шагов для решения злободневных вопросов нынешнего времени, в том числе относительно своеволия налоговых органов, например, по вопросам непринятия налоговых деклараций, НК не предусматривает.

Более того, имеет место и определенное ухудшение даже по сравнению с предыдущей редакцией. Так, например, п. 49.4 ст. 49 в редакции, предлагаемой комитетом на второе слушание, устанавливает: "Плательщики налога на добавленную стоимость обязаны подавать налоговые декларации по каждому отдельному налогу и сбору, плательщиком которого они являются к органу государственной налоговой службы в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц в порядке, определенном законодательством". То есть, выходит, что все плательщики НДС обязаны подавать декларации по всем налогам в электронной форме. А как тогда насчет предвиденных п. 49.3 путей представления деклараций: (1) лично, (2) по почте, (3) или в электронной форме? А как тогда насчет обещаний, что обязательная электронная подача будет только для больших предприятий?

Подавляющее большинство предприятий являются плательщиками НДС, поэтому требование относительно обязательной подачи всей налоговой отчетности в электронной форме будет касаться подавляющего большинства предприятий.

К этому можно прибавить, что так придется подавать не только то, что привыкли подавать как собственно налоговые декларации. Ведь теперь определение "налоговой декларации" очень расширено (см. п. 46.2 ст. 46).

Заметим также, исходя из практики клиентов, что налоговые органы уже приобрели незаурядный опыт в ограничении подачи неудобных налоговых деклараций в электронной форме. Это даже более легко, чем выдерживать попытки предприятия подать декларацию лично.

Видится на тому же примере с декларациями, что Кодекс не выполняет свое первоочередное задание по кодификации соответствующего законодательства, то есть по крайней мере сбор в единственном акте всех норм. Так, например, п. 49.1 установлено, что "Налоговая декларация подается за отчетный период в установленных этим Кодексом и другими нормативно-правовыми актами сроки, органу государственной налоговой службы, в котором находится на учете такой плательщик налога".

То есть, кроме Кодекса, этот вопрос регулируется и другими актами. А зачем тогда было говорить, что Кодекс необходим, чтобы собрать все воедино?

В Кодексе хранятся нововведения, о которых уже говорили раньше и которые потенциально дают возможность оказывать дополнительное неправомерное давление на бизнес.

Например, отказ от допуска налоговиков к проверке становится возможным по кодексу только в случае непредъявления налоговиками направлений на проверку (абзац третий п. 81.1 ст. 81), то есть отсутствие предвиденных законом оснований для проверки не предотвращает по кодексу обязательного допуска налоговиков для проведения проверки. А в случае фактического недопуска налоговиков к проверке, для непослушных, в отличие от действующего законодательства, предвиден арест активов (п.п. 94.2.3. ст. 94), который фактически может быть продолжен до бесконечности, поскольку, хотя решением руководителя налогового органа он и может быть наложен до 96 часов (п. 94.10), однако, в случае обращения налоговиков в суд о продолжении срока, "действие ареста продолжается до принятия судом окончательного решения, которое вступило в законную силу". То есть, речь, очевидно, идет о решении суда, которое не подлежит дальнейшему обжалованию, то есть кассационной инстанции, которого на практике можно ожидать несколько лет.

Понятно, что применение норм, подобной рассмотренной в предыдущем разделе, зависит от фактической воли. Однако, нынешний опыт, например, по непринятию неудобных налоговых деклараций, настраивает скорее на пессимистические ожидания от норм, которые оставляют такие возможности налоговикам.

Поэтому, когда не предвидено четкого механизма, который бы обеспечивал, например, автоматическое принятие деклараций, мало веры в то, что переписаное и немножко измененное исправит ситуацию с принятием тех же деклараций.

П. 49.14 ст. 49 теперь обещает, что за каждой жалобой на непринятие декларации "виноватое должностное лицо органа государственной налоговой службы привлекается к ответственности в соответствии с законом". В соответствии с каким законом? Если его еще нет, то и ответственности нет? А если он есть, то очень хотелось бы узнать о тех налоговиках, которые были привлечены к ответственности по данному закону уже сейчас. Или уже зависит от направления воли?

Кстати, возможно и обязательное электронное представление отчетности вводят, как отмечено выше, во избежание личной ответственности, ведь в случае чего - будет "виноват компьютер"?

В итоге, предлагаемая редакция в рассматриваемой части производит грустное впечатление. Хуже, чем действующее законодательство, а кое-где и редакция, принятая в первом чтении. Явно прослеживается фискальная направленность на притеснение прав налогоплательщиков и увеличение административного груза для них. Изъяны и негативные тенденции не ограничены лишь рассмотренными пунктами, подытоживают специалисты.

Юридическая фирма КМ Партнеры