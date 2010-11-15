Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана начал переговоры с Новой Зеландией

Министр иностранных дел Беларуси Сергей МАРТЫНОВ, министр экономического развития России Эльвира НАБИУЛЛИНА, министр экономического развития и торговли Казахстана Жанар АЙТЖАНОВА, а также министр торговли Новой Зеландии Тим ГРОСЕР заявили о начале переговоров по тексту комплексного и современного соглашения о свободной торговле.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

"Беларусь, Казахстан и Россия, будучи государствами-членами Таможенного союза, впервые вступили в переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли с зарубежным партнером, что является важным шагом в развитии Таможенного союза и его интеграции в систему международных торгово-экономических отношений", - говорится в совместном заявлении сторон.

Стороны придают будущему соглашению "особое значение, поскольку оно внесет новый важный вклад в динамичную и быстро развивающуюся архитектуру азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества путем вовлечения наших государств в процессы экономической интеграции в этом регионе".

Министры также одобрили подготовленный 5 октября 2010 г. экспертами четырех стран Совместный доклад о зоне свободной торговли и поручили своим представителям начать переговоры с целью заключить соглашение к концу 2011 года.