Правительство не планирует в 2010 году секвестр бюджета

Правительство не планирует в 2010 году проводить секвестр Государственного бюджета.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время прямой линии в газете «Факты и комментарии».

«Никакого секвестра не будет… У нас расчеты на приватизацию «Укртелекома»», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ считает, что до конца текущего года в Украине будет второй секвестр бюджета.

По его мнению, это основной пункт компромисса между правительством Украины и Международным валютным фондом.

И.УМАНСКИЙ отметил, что "ситуация с государственными финансами не такая хорошая и красивая, как того хотелось всем". По его мнению, "реальный дефицит бюджета-2010 буде много выше, чем утверждено законом. Как следствие, безусловно, необходимо будет этот дефицит чем-то покрывать. А МВФ является одним из наиболее дешевых источников средств. И эти средства будут нужны правительству".

Напомним, в июле был проведен секвестр бюджета-2010, в результате которого его дефицит был сокращен с 5,33% до 4,99% ВВП. В том числе были сокращены расходы Госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда Украины на 3 млрд. грн. – до 26,596 млрд. грн.