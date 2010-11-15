Эксперт: гривня в ближайшее время может укрепиться к доллару

В ближайшее время можно увидеть незначительное укрепление гривни по отношению к доллару.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

При этом, считает он, «если на этой неделе Национальный банк Украины продолжит активное проведение интервенции, сильных колебаний на рынке мы не заметим».

Как сообщил С.МИШТА, в течение прошлой недели курс доллара США стабилизировался на уровне 7,9450-7,9550 грн./долл. НБУ всю неделю продавал валюту, кроме четверга, когда был выходной день в США. Спрэд между куплей-продажей валюты Нацбанком всю неделю снижался и в пятницу составлял 2,5 копейки против 5 копеек в понедельник. «Это может свидетельствовать о том, что на валютном рынке спрос на валюту или уменьшается, или стабилизировался, а предложение увеличивается», - полагает эксперт.

По словам С.МИШТЫ, гривневые остатки на счетах банков в НБУ за прошлую неделю уменьшились еще на 1 миллиард гривень, а неделей ранее остатки уменьшились на 2,5 миллиарда гривень. «Такое уменьшение остатков на счетах банков также может быть причиной стабилизации курса доллара к гривне, так как стимулирует рост ставок на межбанке, что, в свою очередь, может привести к увеличению предложения валюты на рынке со стороны банков», - прогнозирует эксперт.