Азаров сообщил о дефиците госбюджета-2010 в 5,5% ВВП

Кабинет министров Украины планирует дефицит государственного бюджета по итогам этого года году на уровне 5,5% от валового внутреннего продукта.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время прямой линии в газете «Факты и комментарии».

«Мы в этом году вышли на 5,5% дефицита бюджета», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в 2011-м году правительство планирует показатель госбюджета на уровне 3,5%.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, Государственный бюджет Украины в январе-сентябре 2010 года сведен с дефицитом 52,82 млрд. грн.

Доходы госбюджета составили 162,664 млрд. грн., в том числе в сентябре – 19,193 млрд. грн. Расходы госбюджета в январе-сентябре были на уровне 215,165 млрд. грн., в том числе в сентябре – 26,081 млрд. грн.

Дефицит сводного бюджета Украины за 9 месяцев т.г. составил 47,494 млрд. грн., при этом доходы были на уровне 215,302 млрд. грн., расходы – на уровне 262,453 млрд. грн.