Парламент 19 ноября заслушает министра финансов по бюджетной политике на 2011 год

Верховная Рада в пятницу, 19 ноября, заслушает информацию министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО относительно бюджетной политики правительства на 2011 год.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По его словам, правительство должно проинформировать общественность, каких подходов будет придерживаться власть при работе над государственным бюджетом, и как бюджетные показатели будут отвечать экономической ситуации.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, правительство должно проинформировать об основных параметрах, которые лягут в основу меморандума с МВФ, поскольку это и станет основой для формирования госбюджета.

Также Кабмин должен дать ответ на вопрос о социальной политике на последующие годы, поскольку возможности государства уже не совпадают с положениями действующих законов, добавил В.ЛИТВИН.