Эксперт: Внешнеторговый дефицит Украины до конца года может сократиться

Внешнеторговый дефицит Украины до конца этого года, скорее всего, сократится.

Об этом в интервью УНИАН заявила главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

Эксперт ожидает, что экспорт товаров из Украины продолжит увеличиваться в ближайшие месяцы за счет роста экспорта стали. В то же время, по ее мнению, импорт нефтепродуктов должен сократиться в связи с запретом беспошлинного импорта, о чем было объявлено в прошлую пятницу. "Все это будет способствовать сокращению внешнеторгового дефицита до конца года", - отметила Е.БЕЛАН.

Комментируя данные Госкомстата о внешнеторговом дефиците за 9 месяцев этого года, Е.БЕЛАН отметила, что экспортный рост произошел благодаря увеличению внешних поставок металлургической и машиностроительной продукции на 18% и 27% соответственно в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем . В то же время, отмечает эксперт, импорт товаров подрос на 4,3% в сентябре относительно августа и на 40% по сравнению с сентябрем прошлого года, что произошло в основном за счет расширения машиностроительного импорта в разных категориях — начиная от автомобилей и заканчивая промышленным оборудованием. Вероятнее всего, по мнению Е.БЕЛАН, это было связано с изменением долларовой стоимости указанных товаров в результате ослабления курса доллара по отношению к евро в сентябре. Ввоз товаров в Украину в августе-сентябре также, по ее словам, увеличился за счет импорта нефти и нефтепродуктов, который, по данным НБУ, вырос на 50% по сравнению со среднемесячным значением за 7 месяцев 2010 года в результате увеличения беспошлинного импорта.

В то же время, отмечает эксперт, баланс торговли услугами улучшился до 4,3 млрд. долл. по итогам 9 месяцев 2010 года (с 3 млрд. долл. за 9 месяцев 2009 г.), в основном благодаря повышению тарифов на транспортировку газа, что обеспечило более высокие объемы экспорта услуг.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на данные Госкомстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-сентябре 2010 г. составило 1 млрд. 083,5 млн. долл. против также отрицательного сальдо в размере 1 млрд. 020,2 млн. долл. в январе-сентябре 2009 г. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 9 месяцев т.г. составило 5 млрд. 427,5 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 344 млн. против 4 млрд. 071,2 млн. долл. и 3 млрд. 051 долл. соответственно в январе-сентябре 2009 года.