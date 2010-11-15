Азаров допускает принятие Налогового кодекса 16 ноября

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ допускает принятие Налогового кодекса во вторник, 16 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время прямой телефонной линии в газете «Факты и комментарии».

Отвечая на вопрос о возможности принятия Верховной Радой Налогового кодекса уже во вторник, Н.АЗАРОВ сказал: «Конечно возможно. Так и надо делать».

Премьер-министр еще раз подчеркнул важность принятия данного документа для развития экономики Украины. При этом он признал, что такая масштабная реформа может содержать в себе и отрицательные черты. «Реформа необходима. Она обязательно имеет свои плюсы и минусы. Ни одной реформы не бывает, которая рассчитана только на плюсы. Она обязательно имеет свои минусы, она обязательно по кому-то проедется, кого-то зацепит», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что реформа необходима также в связи с тем, что по существующей ныне налоговой системе некоторые отрасли, имеющие довольно большой оборот денежных средств, платят налоги по упрощенной системе. В частности, он привел в качестве примера продажу ювелирных изделий и обмен валюты - новый Налоговый кодекс увеличит для них налоги. «Они будут довольны? Будут они нам аплодировать? Не будут. Потому что на это надо идти сознательно, что определенная часть занятых в бизнесе аплодировать Налоговому кодексу не будет, она будет выходить и протестовать», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что необходимо искать компромисс при принятии кодекса.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 ноября планирует рассматривать во втором чтении проект Налогового кодекса. Фракция БЮТзаявляет, что будет требовать голосования всех своих 800 поправок, поданных в проект Налогового кодекса для рассмотрения во втором чтении.