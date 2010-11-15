Межбанк закрылся снижением котировок по доллару и евро

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9455/7,9540, к 12:00 сузился спрэд 7,9475/7,9505. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9450/7,9510 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2570/0,2574, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2570/9,2571. К закрытию цены упали до 0,2565/0,2566. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9575 (+0,1950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3605/1,3745. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8350/10,8490, к 12:00 цены ушли вниз - 10,8300/10,8405. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до уровня 10,8330/10,8475.