Госбюджет недополучит 700 млн. грн. в связи со снижением НДС на 1%

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует недополучение в Государственный бюджет 700 млн. грн. в связи со снижением налога на добавленную стоимость (НДС) на 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время прямой телефонной линии в газете «Факты и комментарии».

Премьер-министр отметил, что проектом Налогового кодекса предусматривается постепенное снижение ставки НДС на 1% в год. «Это где-то 700 млн. грн. подарок предпринимателям в масштабе страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что считает эти средства довольно большими как для предпринимателей, так и для бюджета.