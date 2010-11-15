Госбюджет недополучит 700 млн. грн. в связи со снижением НДС на 1%
18:25, 15 ноября 2010Финансы
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует недополучение в Государственный бюджет 700 млн. грн. в связи со снижением налога на добавленную стоимость (НДС) на 1%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время прямой телефонной линии в газете «Факты и комментарии».
Премьер-министр отметил, что проектом Налогового кодекса предусматривается постепенное снижение ставки НДС на 1% в год. «Это где-то 700 млн. грн. подарок предпринимателям в масштабе страны», - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он подчеркнул, что считает эти средства довольно большими как для предпринимателей, так и для бюджета.
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