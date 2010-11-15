Нерезиденты за неделю увеличили выкуп ОВГЗ на 3,4% - до 10,185 млрд. грн.

Нерезиденты за период с 8 по 15 ноября 2010 года увеличили объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в своем портфеле на 3,4% - до 10,185 млрд. грн., сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Коммерческие банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 0,9% - до 52,103 млрд. грн., другие держатели сократили на 1,9% - до 10,646 млрд. грн.

Объем ОВГЗ, держателем которых является НБУ, за последнюю неделю сократился на 350 млн. грн. – до 63,858 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в октябре поступило средств на общую сумму 2,705 млрд. грн. (с начала года – 37,820 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных для рекапитализации банков и погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 60,653 млрд. грн. Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по первичному размещению в октябре составляла 7,9% годовых (с начала года - 12,88% годовых).

Расходы на обслуживание ОВГЗ за январь-октябрь 2010 года составили 25,5 млрд. грн., в т.ч. на выплату дохода – 8,8 млрд. грн., на погашение основного долга – 16,667 млрд. грн.