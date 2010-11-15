Эксперт: Украинские еврооблигации оказались под воздействием негативного фона на внешних рынках

Украинские еврооблигации сегодня оказались под воздействием негативного фона на внешних финансовых рынках.

Об этом сообщил УНИАН специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Армен БАГИРЯН.

По его информации, Украина-20 открылась на уровне 99,5/100,5 (7,82-7,62%), но благодаря интересу покупателей поднялась до уровня 100,0/101,0 (7,75-7,60%). Бумаги "Нафтогаза Украины" также котировались ниже на уровне 107,5/108,5 (7,24-6,95%).

В целом, как отмечает эксперт, рынок демонстрировал низкую активность и незначительные объемы торгов. "Похоже было на то, что продавцы не желают продавать бумаги по более низким ценам, в то время как покупатели не торопятся подавать свои предложения на покупку на более высоких уровнях", - отметил А.БАГИРЯН. Корпоративные еврооблигации также сегодня котировались ниже, однако не так агрессивно, как суверенные и квазисуверенные бумаги. "Мироновский хлебопродукт" (МХП) и ДТЭК котировались на уровне 103,0/104,0 (9,41-9,13%) и 103,5/104,5 (8,53-8,27%). В банковском секторе "Альфа-Банк" и ПУМБ остаются стабильными на протяжении последних дней, тем не менее сегодня наблюдается перевес в сторону продавцов. «Альфа-Банк» котируется в пределах 103,5/104,5 (9,06-7,98%), а ПУМБ — на уровне 99,5/100,5 (11,15-10,85%).