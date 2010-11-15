Курс Нацбанка 16 ноября
20:35, 15 ноября 2010Финансы
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Официальный курс Нацбанка 16 ноября100 USD США – 793.2700 (15 ноября – 792.9700)100 EUR – 1080.9097 (15 ноября – 1087.2412)10 RUR – 2.5703 (15 ноября – 2.5769) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 16 ноября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-108440.01 (15 ноября-109984.94)961XAG 10Серебро-2063.30 (15 ноября-2124.37)962XPT 10Платина-132872.73 (15 ноября-135201.39)964XPD 10Палладий-53228.42 (15 ноября-54239.15)
Официальный курс Нацбанка 16 ноября
100 USD США – 793.2700 (15 ноября – 792.9700)
100 EUR – 1080.9097 (15 ноября – 1087.2412)
10 RUR – 2.5703 (15 ноября – 2.5769)
Учетные курсы банковских металлов НБУ с 16 ноября за 10 тройских унций (грн.):
959XAU 10Золото-108440.01 (15 ноября-109984.94)
961XAG 10Серебро-2063.30 (15 ноября-2124.37)
962XPT 10Платина-132872.73 (15 ноября-135201.39)
964XPD 10Палладий-53228.42 (15 ноября-54239.15)
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