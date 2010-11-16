Сегодня - всеукраинская акция протеста

Около двух тысяч представителей малого и среднего бизнеса пикетируют Верховную Раду против принятия нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, предприниматели стоят вокруг центрального входа в Верховную Раду, они съехались со всех регионов Украины, в том числе из Одессы, Крыма, Днепропетровска, Львова, Полтавы, Донецка и др.

Кроме флагов и плакатов с названиями населенных пунктов Украины, они держат плакаты с надписями: «Остановим налоговый террор», «Оплата социального взноса – по доходам», «Азаров, Хомутынник, Тигипко, Бродский – на базар со своим Налоговым кодексом!» и пр.

Также участники митинга бьют по ведрам или стучат по ограждению пластиковыми бутылками и выкрикивают: «Позор! Позор!».

В то же время в Мариинском парке возле Верховной Рады сосредоточено более 20 автобусов с тонированными окнами, в которых находятся бойцы спецподразделения МВД «Беркут» и бойцы Государственной службы охраны при МВД Украины.

По данным милиции, для охраны общественного порядка возле Верховной Рады и других государственных учреждений, расположенных в центре Киева, задействованы почти полторы тысячи сотрудников Министерства внутренних дел.

Напомним, корреспонденту УНИАН председатель Всеукраинского профсоюза работников малого и среднего бизнеса «Единенье» Наталия КОЖЕВИНА и председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ сообщили, что независимые профсоюзы малого и среднего бизнеса, которые не входят в состав Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), сегодня, 16 ноября, проведут совместную всеукраинскую акцию протеста против принятия Налогового и Трудового кодексов.

«15 ноября ряд украинских независимых профсоюзов провели пикетирование Верховной Рады, - напомнила Н.КОЖЕВИНА. – Мы это пикетирование рассматриваем как предупреждение народным депутатам не принимать проект Трудового кодекса. Завтра на массовой акции протеста мы объединим наше недовольство проектами Налогового и Трудового кодексов».

В.РОЙ подчеркнул, что две недели назад, 4 ноября, Федерация профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины заявила о поддержке протестов предпринимателей против правительственного проекта Налогового кодекса.

«Мы против Налогового кодекса, потому что, во-первых, предприниматели малого и среднего бизнеса – наши ближайшие социальные партнеры, и их проблемы – это наши проблемы также, - заметил В.РОЙ. - Во-вторых, и это главное, - удар по малому и среднему бизнесу приведет к массовым увольнениям наемных работников, которые сегодня имеют работу на малых и средних предприятиях. То есть, защищая сегодня предпринимателей, мы защищаем наших людей от безработицы и снижения реальных заработков завтра».

При этом В.РОЙ отметил, что требования независимых профсоюзов поддерживают предприниматели.

«Я, как представитель независимого от ФПУ профобъединения, сегодня с удовольствием могу констатировать, что независимые профсоюзы находят поддержку у предпринимателей малого и среднего бизнеса в своих требованиях к проекту Трудового кодекса. Для нас это очень важно, поскольку проект Трудового кодекса, который активно отстаивает ФПУ, в случае его одобрения фактически уничтожит независимое профсоюзное движение в Украине. Проигрывают все, включительно с первичными организациями ФПУ. Выигрывает лишь верхушка ФПУ, которая в угоду работодателям соглашается с таким проектом Трудового кодекса», - сказал В.РОЙ.

По мнению Н.КОЖЕВИНОЙ, после обнародования 11 ноября окончательного проекта Налогового кодекса, одобренного профильным комитетом парламента, предприниматели потеряли надежду, что их услышат. «Если еще вчера кое-кто из предпринимателей рассчитывал договориться с профильным комитетом парламента относительно Налогового кодекса, - сказала Н.КОЖЕВИНА, - то сегодня таких уже нет. Принципиальные замечания предпринимателей, наше виденье того, каким должно быть налоговое законодательство в Украине, не воспринимаются. Поэтому протесты будут еще больше и решительнее».

Н.КОЖЕВИНА убеждена, что массовость недовольства предпринимателей малого и среднего бизнеса проектом Налогового кодекса непрямо подтверждается и вниманием к акциям политических сил. «Протесты организуют профсоюзы и организации предпринимателей. Мы благодарны политикам, которые нас поддерживают, в первую очередь – в стенах парламента, однако мы, конечно, против попыток некоторых политических сил использовать наши акции для саморекламы. Тот, кто говорит, что протесты против Налогового или Трудового кодексов организовала конкретная политическая партия и что протестующие, таким образом, - сторонники этой партии – либо ошибается, либо сознательно говорит неправду», - подчеркнула Н.КОЖЕВИНА.

Она также сообщила, что 16 ноября акции протеста против принятия Налогового и Трудового кодекса состоятся во многих городах страны. «Не все предприниматели Украины, недовольные проектом Налогового кодекса, будут у стен парламента, - заметила Н.КОЖЕВИНА. – Часть из них будет протестовать дома. Например, уверена, что в Николаеве выйдут тысячи людей (это кроме тех, кто приедет в Киев). Там акцию организует наша (профсоюза «Единенье» - УНИАН) областная организация».