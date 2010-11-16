Эксперт: на прошлой неделе цены на украинский долг существенно снизились

На прошлой неделе цены на украинский долг существенно снизились на фоне опасений инвесторов в отношении долгового кризиса Ирландии.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном ведущим аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Станиславом КАРТАВЫХ.

По его словам, доходности по бондам Ирландии находятся у своих исторических максимумов на фоне ожиданий суверенного дефолта страны или плана спасения со стороны Европейского Союза. Спрэды по пятилетним кредитно-дефолтным свопам Ирландии также выросли до своих максимальных значений и превысили спрэд по страховке на украинский суверенный долг, который за неделю вырос на 29 б.п. до 523 б.п.

Наибольшее снижение котировок украинского долга наблюдалось по длинным бумагам. Украинские суверенные евробонды теряли в цене на протяжении всей недели и наиболее пострадал выпуск Украина-20, цена на который снизилась до 100,6% от номинала по сравнению с 104,1% неделей ранее, и доходность установилась на уровне 7,6%. Также существенно подешевел «старый» выпуск Украина-15 (-326 б.п.), доходность по которому выросла на 84 б.п. до 7,2%.

По информации С.КАРТАВЫХ, в квазисуверенном сегменте также наблюдались распродажи. Максимальное снижение цены было зафиксировано по длинному выпуску "Укрэксимбанка" с погашением в 2016 г., который упал на 200 б.п. до 96,9% от номинала. Доходность по выпуску выросла на 37 б.п. до 8,9%. Новый выпуск ГП «Финансирование инфраструктурных объектов» (ГП ФИП) с погашением в 2017 г. потерял в цене 150 б.п. и доходность по бондам установилась на уровне 7,7%. Цены на бонды "Нафтогаза Украины"-14 упали почти на 175 б.п. и к концу недели бумаги торговались с доходностью 7%.

Как отмечает аналитик, снижение было отмечено также и по большинству корпоративных бумаг. Пятилетние облигации агрокомпаний "Мироновский хлебопродукт" (МХП) и "Авангард" снижались в цене практически синхронно, и бумаги потеряли по 115 б.п. Выпуск МХП-15 к концу недели торговался на уровне 103,7% от номинала с доходностью 9,2%, а выпуск Авангарда-15 торговался по 96% от номинала с доходностью 11,1%, что предполагает наибольший спрэд к суверенным бумагам среди корпоративных выпусков. В корпоративном сегменте только короткие бумаги "Азовстали" показали незначительный рост цен. Евробонды холдингов, входящих в группу СКМ—ДТЭК и "Метинвест", подешевели на 45 и 63 б.п. соответственно. Доходности по пятилетним бумагам ДТЭКа установились на уровне 8,2%, а "Метинвеста" - на уровне 8,3%.