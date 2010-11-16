Украина и МВФ договорились. 1,6 млрд.долл. могут поступить до конца года

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по поводу условий дальнейшего сотрудничества в рамках программы стенд-бай.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР в ходе пятой ежегодной конференции Адама Смита «Украинский банковский форум».

По его словам, на сегодняшний день завершается составление текста меморандума и письма о намерениях. Планируется, что до конца года совет директоров МВФ рассмотрит вопрос выделения Украине второго транша объемом 1,6 млрд. долл. М.АЛЬЕР не исключил, что деньги также будут выделены до конца текущего года.

Планируется, что из предоставленных средств 1 млрд. долл. будет направлен на покрытие дефицита госбюджета Украины, а 600 млн. долл. – в резерв Национального банка Украины.

Представитель МВФ позитивно оценил уровень выполнения правительством взятых на себя обязательств в рамках сотрудничества с МВФ.

Среди прочего, он отметил, что МВФ обращает внимание правительства Украины на высокие темпы роста госдолга, который, по прогнозам, на конец 2010 года составит 40-44% ВВП.

Дефицит государственного бюджета на 2011 год не должен превышать 3,5% ВВП. Кроме того, дефицит НАК «Нафтогаз Украины», который в 2009 году был на уровне 2,5% ВВП, по итогам 2010 года планируется на уровне 1% ВВП, а в 2011 году – бюджет «Нафтогаза» будет сбалансированным.

Также он отметил, что достигнуто понимание по поводу Налогового кодекса, который будет нейтрален по отношению к доходной части, а изменения для достижения целевого показателя по дефициту будут касаться расходной части госбюджета при сохранении социальных обязательств.

Говоря о монетарной политике, М.АЛЬЕР подчеркнул, что она более сфокусирована на стабильности цен, и по прогнозам МВФ, уровень инфляции в 2011 году будет сокращаться.

МВФ также удовлетворен уровнем развития валютного рынка в Украине, при этом подчеркивает необходимость развития форвардного рынка.

Говоря о банковской системе Украины, М.АЛЬЕР отметил, что она достаточна ликвидна и капитализирована. Кредитное вложение, по оценкам МВФ, на сегодняшний день не очень активное, кроме того, существует необходимость дальнейшей реструктуризации проблемных кредитов.

В целом, характеризируя ситуацию в Украине, М.АЛЬЕР подчеркнул, что экономика страны движется от кризисной ситуации к стабилизации и в дальнейшем будет показывать рост.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда под руководством Т.АРВАНИТИСА находится в Украине для пересмотра программы сотрудничества относительно кредита stand-by, одобренной в июле 2010 года.

Программа сотрудничества предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.