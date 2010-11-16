ВР начала рассмотрение НК. Депутаты отказались включить прямую трансляцию заседания на площадь возле Рады

В Верховной Раде началось рассмотрение проекта Налогового кодекса во втором чтении. В то же время, депутаты Верховной Рады отказались включить прямую трансляцию заседания на площадь возле Рады, где сейчас проводится многотысячный митинг противников принятия НК.

"За" трансляцию проголосовал только 141 народный депутат из 416 зарегистрированных в сессионом зале. В частности, за проведение трансляции отдали голоса депутаты фракции "БЮТ" - 96 голосов, фракции "Наша Україна" - 42 голоса. Фракции "Партии регионов", КПУ, "Блока Литвина" не дали ни одного голоса за это решение.

Таким образом, провластные депутаты лишили митингующих возле парламента людей возможности следить за заседанием в режиме реального времени (аналогичная ситуация была в 27 апреля 2010 года, когда парламент ратифицировал договор о продление пребывания ЧФ РФ в Крыму. Прямая трансляция заседания на площадь также отсутствовала и митингующие с заметным опозданием узнали, что депутаты уже одобрили решение, против которого выступали митингующие - УНИАН).



Как сообщал УНИАН, в акции протеста предпринимателей возле Верховной Рады Украины принимают участие как минимум 10 тысяч человек. Колонны предпринимателей, которые протестуют против принятия Налогового кодекса, продолжают прибывать к зданию парламента.

Движение автотранспорта по улице Грушевского от гостиницы «Киев» и до Европейской площади перекрыто.

Вдоль ограждения, которое отделяет ВР от проезжей части, плотно выстроились военнослужащие Внутренних войск МВД Украины.

Предприниматели стоят вокруг центрального входа в Верховную Раду, они съехались со всех регионов Украины, в том числе из Одессы, Крыма, Днепропетровска, Львова, Полтавы, Донецка и др.

Кроме флагов и плакатов с названиями населенных пунктов Украины, они держат плакаты с надписями: «Остановим налоговый террор», «Оплата социального взноса – по доходам», «Азаров, Хомутынник, Тигипко, Бродский – на базар со своим Налоговым кодексом!» и пр.

Также участники митинга бьют по ведрам или стучат по ограждению пластиковыми бутылками и выкрикивают: «Позор! Позор!».

В то же время в Мариинском парке возле Верховной Рады сосредоточено более 20 автобусов с тонированными окнами, в которых находятся бойцы спецподразделения МВД «Беркут» и бойцы Государственной службы охраны при МВД Украины.



