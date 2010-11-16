Предприниматели призывают Президента отклонить новый Налоговый кодекс

Предприниматели, которые пикетируют Верховную Раду, призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА приложить все усилия, чтобы новый проект Налогового кодекса не был принят и не вступил в силу.

Об этом говорится в соответствующем обращении, которое зачитали участники акции через громкоговорители.

«Уважаемый Виктор Федорович, несмотря на обещанные вами налоговые каникулы и реформы, этого не происходит. В случае принятия Налогового кодекса шансов на сохранение малого и среднего бизнеса не будет», - отмечается в обращении.

Также в документе подчеркивается, что предложения предпринимателей, направленные на улучшение системы налогообложения малого и среднего бизнеса, Верховная Рада полностью проигнорировала. В связи с этим авторы обращения отмечают, что «таким образом, наша жизнь и работа будут полностью зависеть от налоговиков и милиционеров».

«Таким образом, просим вас сделать все возможное и невозможное, чтобы этот законопроект не был принят и не вступил в силу, - отмечают предприниматели, обращаясь к В.ЯНУКОВИЧУ.

При этом пикетирующие отмечают, что в случае формирования для них нормальных условий ведения бизнеса они могут создавать рабочие места и обеспечивать свои семьи и наполнять бюджет государства.