НДС: долгами и проблемами обрастаем

Одним из главных обязательств, которое брало на себя нынешнее правительство во время своего назначения, было решение проблемы возмещения НДС, в т.ч. внедрение автоматического возмещения налога. Спустя полгода Кабмину так и не удалось выполнить его в полной мере – данная сфера по-прежнему коррумпирована, задолженность растет, а об автоматическом возмещении говорить вообще перестали.

Украинский НДС-вариант

Распространенность в мире налога на добавленную стоимость обусловлена легкостью определения налоговой составляющей в цене товара на каждой стадии производства и продажи, исключая повторное налогообложение, при этом создаются выгодные условия для экспорта и снижаются возможности импорта, а также повышается конкурентоспособность на внутреннем рынке страны. Однако в Украине НДС превратился в канал оптимизации налогообложения и банального воровства государственных денег. Идея создания таких «серых» схем достаточно простая.

Налог рассчитывается как разница между НДС, начисленным при реализации продукции предприятия, и НДС, уплаченным при закупке сырья, материалов и комплектующих (налоговый кредит). Некоторые «смышленые» предприниматели резонно подметили, что если в этой формуле завышать налоговый кредит или занижать поступление «входящего» НДС, то база налогообложения сужается. Более того, если налоговый кредит превысит входящий НДС, то база налогообложения вообще будет отрицательной. Другими словами, плательщик налога переплатил НДС в бюджет и, соответственно, имеет право на возврат.

Традиционно отрицательная база налогообложения НДС формируется у экспортеров. Это объясняется тем, что в Украине данный налог начисляется по принципу «государственное назначение», то есть, облагаются все товары, которые продаются в стране. Поскольку экспортные товары и услуги реализуются вне таможенной зоны Украины, они облагаются НДС по ставки 0%. Тем не менее, предприятия уплачивают входящий НДС, который формирует отрицательную базу налогообложения, поэтому он подлежит возврату.

Очевидно, что в такой ситуации многие экспортеры стараются раздуть налоговый кредит с тем, чтобы потом получить возмещение из бюджета. Как правило, делают это они за счет внедрения в производственную цепочку своих компаний, которые поставляют главному предприятию продукцию по цене в 2-3 раза выше рыночной, формируя таким образом более высокий НДС, который затем главное предприятие зачисляет в налоговый кредит. По словам первого заместителя главы ГНАУ, начальника налоговой милиции Виктора Шейбута, каждая пятая гривня, заявленная к возврату, является фиктивной.

Схемы по фиктивному возмещению НДС становились все более популярными, объем заявок неумолимо рос при колоссальном разрыве с динамикой экспорта. Не удивительно, что государство физически не имело возможности обеспечить выплаты, поэтому с 2008 года задолженность начала накручивать спираль, превысив в начале т.г. 30 млрд. грн. Для украинской экономики – колоссальная сумма ликвидности, в три раза больше, чем капитальные расходы государственного бюджета в 2009 году. В этой связи, если бы правительство выполнило обязательство по возмещению НДС, то экономика получила бы мощный импульс для восстановления.

Ноу-хау: довериться тем, кто не раз обманул

Что же касается обещания Кабмина относительно внедрения автоматического возврата НДС для добросовестных плательщиков, чья репутация годами не вызывает сомнений, то оно априори было невыполнимо. Не мешало бы поинтересоваться у инициаторов этой затеи, какой механизм они вкладывают в данное понятие…

Терминологическую ясность немного внес проект Налогового кодекса. Согласно первому разделу документа, бюджетное возмещение – возмещение отрицательного значения налога на добавленную стоимость на основании выводов проверок, которые подтверждают правомерность таких действий. А вот автоматическое возмещение – возмещение НДС на основании камеральной проверки (камеральная проверка – проверка, проводимая налоговым органом исключительно на основании данных, указанных в налоговых декларациях, без проведения каких-либо других видов проверок плательщика налогов). В таком виде автоматическое возмещение не соответствует термину в исконном понимании. Тем не менее, в Украине именно данное решение вопроса кажется оптимальным.

Если говорить о задолженности по НДС, то тут правительство нашло очень приемлемый механизм. Речь идет об НДС-облигациях. Эти ценные бумаги со ставкой 5,5% не только позволили растянуть выплату долга, но при среднегодовой инфляции 12% (а меньше вряд ли будет) за пять лет сократить реальный объем возмещения на 30%.

Для предпринимателей такие облигации в принципе не привлекательны, поскольку замораживают ликвидность. Конечно, существует вариант сбыть их. Но поскольку продажа будет с дисконтом в 30% и выше, то фактически бизнес понесет дополнительные расходы, которые формально отнести к валовым расходам не сможет. Однако, при условии - бумага или вообще ничего - украинские предприятия массово согласились на «предложение».

Таким образом, проблема как бы решилась. С начала года плательщикам возмещено 39,37 млрд грн.: 18,32 млрд грн. – деньгами, 16,27 млрд грн. – НДС-облигациями, а 4,78 млрд грн. – в счет снижения будущих налоговых обязательств.

На данный момент к возмещению НДС заявлено 9,48 млрд грн., из них 7,09 млрд грн. - остаток заявок без нарушения сроков их проверок. Просроченная задолженность составила 2,39 млрд грн. - примерно месячное возмещение налога.

В реальности фундаментальные проблемы остались на прежнем уровне. Правда, правительство возлагает надежду на Налоговый кодекс. Он должен расширить полномочия контролирующих органов в плане проверок достоверности начисления налогового кредита. Но доверить борьбу с фиктивными схемами людям, которые берут «откаты» за возмещение налога, изначально является бесперспективным решением.

Татьяна Соколовская (для УНИАН)