Межбанк: к 12:00 котировки составили 7,9480/7,9510 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9460/7,9520, к 12:00 сузился спрэд 7,9480/7,9510 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2557/0,2560, к 12:00 цены снизились до 0,2556/0,2567. В России курс доллар-рубль продолжает расти, и к 12:00 установился на уровне 31,0924 (+0,1349).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3608/1,3610, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8130/10,8235, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7945/10,8045.