Ефремов: Налоговый кодекс будет принят в целом не ранее 18 ноября

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ прогнозирует, что Налоговый кодекс в целом будет принят не ранее четверга, 18 ноября. Об этом он заявил журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, «сегодня невозможно принять Налоговый кодекс, поскольку это достаточно объемный документ».

Лидер фракции Партии регионов отметил, что до конца рабочего дня Верховная Рада может выйти лишь на согласование половины поправок. Он напомнил, что для ускорения принятия Налогового кодекса парламент продлил работу до 22.00.

В то же время А.ЕФРЕМОВ не исключил, что Верховная Рада может принять решение и о продлении работы до 24.00. «Надеюсь, что мы рассмотрим более половины статей», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По словам лидера фракции Партии регионов, завтра будет время, чтобы систематизировать все то, что было принято сегодня. «И в четверг, если все будет нормально, мы можем до конца рабочего дня принять этот документ», - сказал А.ЕФРЕМОВ.