Visa заявляет о готовности снизить тарифную нагрузку на банки

Международная платежная система Visa готова снизить тарифную нагрузку на банки, с которыми она работает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе заседания Антимонопольного комитета Украины генеральный директор Visa по России, странам СНГ и Юго-Восточной Европы Стивен ПАРКЕР.

«На данный момент готовим комплекс мер, следствием которых станет снижение общего тарифного давления на банки», - отметил он.

В свою очередь исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Юрий КРАВЧЕНКО отметил, что в ходе проведенных АМК проверок было выявлено, что действие платежной системы Visa содержит признаки злоупотребления монопольным положением.

Ю.КРАВЧЕНКО также добавил, что АМК будет требовать от Visa 10%-ного снижения тарифов при обслуживании банков, а также в дальнейшем потребует от банков снижения стоимости услуг для населения.

По информации АМК, на начало 2010 года членами платежной системы Visa были 111 украинских банков, что составляло приблизительно 80% от общего количества представленных в Украине банков-членов платежной системы.

Справка УНИАН. Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet.