Кабмин заморозил финансирование госпрограмм "Корвет", "Ан-70" и "Вертолет"

Правительство приостанавливает финансирование государственных программ по созданию корабля класса «корвет», самолета Ан-70 и по модернизации вертолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван МАРКО сегодня на брифинге в Киеве.

Обнародовав прогнозируемые показатели государственного бюджета, которые будут выделены Минобороны в 2011 году на развитие вооружений и военной техники, он отметил: «На развитие вооружений впервые мы направляем 1,7 млрд. грн. Правда, этот ресурс не касается программ «Вертолет», «Корвет», а также «Ан-70».

И.МАРКО отметил, что министр обороны проинформировал о временном прекращении финансирование этих государственных программ Президента Украины.

Директор департамента финансов Минобороны в то же время выразил надежду, что финансирование этих программ начнется с 2013-2014 годов.

«Мы программы не останавливаем, но приостанавливаем финансирование», - уточнил он.

И.МАРКО сообщил, что программа создания украинского многофункционального ракетного комплекса «Сапсан» будет продолжена.

Он также проинформировал, что в 2011 году в полном объеме будут обеспечены расходы на закупку 30 украинских модернизированных танков «Булат» и 10 новейших отечественных танков «Оплот».

«Президент поставил задачу, что 10 танков «Оплот» к 20-й годовщине независимости Украины должны быть в строю», - подчеркнул И.МАРКО.