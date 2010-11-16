Евро закончил прошлую неделю рекордным падением - эксперт

Евро закончил прошедшую неделю рекордным падением за всю осень.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его информации, единая валюта потеряла более 4% против доллара за семь дней - это самое существенное недельное падение с начала августа. В паре с иеной евро на прошлой неделе опустился до 111.35 с 112.73. Курс евро обвалился до шестинедельных минимумов против доллара в зоне 1.3569 на фоне публикации данных о замедлении темпов роста в крупнейших экономиках региона.

По словам В.СТЕЛЬМАХА, укреплению евро помешали возобновленные опасения вокруг более слабых членов ЕС. Пара евро/доллар ослабла после выхода новостей о том, что бюджетный дефицит Греции может оказаться выше ожидаемого, а последний аукцион португальских бондов завершился хуже предыдущих итогов. «Среди инвесторов ходят слухи о том, что выход государственного бюджета Ирландии 7 декабря откроет дорогу для выборов и спровоцирует формирование дальнейшей геополитической и экономической нестабильности», - сообщил эксперт.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, проблемы с ирландским государственным долгом спровоцировали очередную волну антирисковых настроений. «Стоимость ирландских облигаций продолжает падать, поскольку участники рынка подозревают, что стране придется идти с протянутой рукой в Евросоюз, чтобы спасти свои банки», - подчеркнул эксперт.