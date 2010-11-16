Предприниматели под ВР запустили в воздух шарики с портретами авторов Налогового кодекса

Представители малого и среднего бизнеса, пикетирующие сегодня Верховную Раду Украины в знак протеста против принятия проекта Налогового кодекса, запустили в воздух шарики, к которым прикреплены фотографии его авторов: премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, вице-премьер-министров Сергея ТИГИПКО и Бориса КОЛЕСНИКОВА, а также председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом предприниматели выразили убеждение, что благодаря их акции проект Налогового кодекса так же поднимется в воздух, «как его авторы, которых запустили в небо на воздушных шариках».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 ноября, в акции протеста против принятия Налогового кодекса возле Верховной Рады принимает участие более 30 тыс. человек. Такие данные объявили организаторы акции.

Они отметили, что, по последним данным, на настоящее время официально зарегистрировалось более 30 тыс. участников митинга, но люди подходят и, таким образом, как отмечают организаторы, пикетирующих парламент будет не менее 50 тыс.

Акции протеста предпринимателей проходят также и в областных центрах.