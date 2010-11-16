В Украине по 12% банковских кредитов прекращено обслуживание – Порошенко

На сегодняшний день в Украине по 12% банковских кредитов прекращено обслуживание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Петр ПОРОШЕНКО сегодня в ходе пятой ежегодной конференции Адама Смита «Украинский банковский форум» в Киеве.

Согласно официальной статистике НБУ, объем проблемной задолженности на сегодняшний день составляет именно 12%, и, по словам П.ПОРОШЕНКО, «это действительно проблемные кредиты, но такие, по которым уже прекращено обслуживание». В этот показатель также не включаются реструктуризированные кредиты.

Как сообщалось, по оценкам Fitch, общая проблемная задолженность украинских банков на конец первого полугодия составляла 56% против 50% на конец 2009 года. В том числе, кредиты с просрочкой более 90 дней составляли 18% портфеля банков, еще 38% приходилось на реструктуризированные кредиты.