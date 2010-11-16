Кабмин привлечет советников для определения судьбы рекапитализированных банков
Правительство Украины привлечет советников для определения дальнейшей судьбы рекапитализированных государством банков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР в ходе пятой ежегодной банковской конференции Адама Смита в Киеве.
“Будут наняты советники, и они дадут оценку, какой лучший путь решения этих проблем”, - сказал М.АЛЬЕР.
По его словам, первая цель, с которой была осуществлена рекапитализация банков при участи государства, а это стабилизация банковской системы, была достигнута. Теперь речь идет о поиске эффективного пути минимизации бюджетных расходов на эти банки.
В свою очередь, руководитель группы советников вице-премьер-министра Украины по экономическим вопросам Тимур БАГИРОВ заявил, что актуальным остается вопрос реструктуризации проблемной задолженности в этих банка. На сегодня вернуть средства, которые государство вложило в рекапитализированные банки, учитывая их состояние, пока не представляется возможным.
Т.БАГИРОВ отметил, что на данном этапе решается вопрос, кого именно Министерство финансов Украины привлечет в качестве советников для решения данной проблемы.
В июне 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».
На сегодня Минфин является владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составляет 87,72%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.