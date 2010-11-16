Правительство на 90% профинансировало бюджет Минобороны

По состоянию на 15 ноября текущего года расходы Министерства обороны Украины профинансированы на 90%.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента финансов Минобороны генерал-лейтенант Иван МАРКО сегодня на брифинге в Киеве.



“По состоянию на 15 ноября расходы Министерства обороны профинансированы в размере 8,625 млрд. грн. (на 89,8%). В частности, по общему фонду расходы профинансированы на 97,4%, по специальному фонду – на 61,6%, по стабилизационному фонду – на 40,1%”, - сообщил он.



Директор департамента финансов также уточнил, что вышеупомянутые средства были направлены на содержание Вооруженных сил Украины – 7,281 млрд. грн. (84,5%); на подготовку войск – 907,9 млн. грн. (10,5%) и на развитие вооружения и военной техники – 436,2 млн. грн. (5%).



Также, по данным И.МАРКО, в частности, на сегодняшний день поступления в специальный фонд Министерства обороны Украины составляют 699,3 млн. грн. (61,6% от плана).



Основными источниками наполнения специального фонда были: собственные поступления бюджетных учреждений, которые составляли 509,6 млн. грн., или 89,1% от годового плана, и поступления от реализации избыточного вооружения, военной и специальной техники, другого имущества Вооруженных сил, которые составили 189,7 млн. грн., или 9,0% от годового плана.



“Основными причинами, негативно влияющими на обеспечение поступлений в специальный фонд, являются отсутствие утвержденного Кабинетом министров Украины порядка продажи объектов недвижимого военного имущества, в частности, вместе с земельными участками, на которых они расположены. Еще одной причиной является необходимость внесения изменений в Земельный кодекс Украины относительно обеспечения возможности реализовывать недвижимое военное имущество вместе с земельными участками, поскольку земли обороны, в соответствии с законодательством, не отнесены к военному имуществу, которое можно реализовать через уполномоченные организации”, - отметил И.МАРКО.



Он также напомнил, что государственным бюджетом Украины на 2010 год Министерству обороны Украины предусмотрены расходы в размере 12,477 млрд. грн., что составляет 1,15% от ВВП.



“По сравнению с прошлым, 2009 годом, оборонные расходы в 2010 году увеличены на 4,142 млрд. грн. – на 33,2%”, - отметил И.МАРКО.



Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины планирует в 2011 году получить финансирование в объеме 13,6 млрд. грн., что будет составлять 1,8% от ВВП.