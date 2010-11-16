Закрытие межбанка: котировки составили 7,9490/7,9540 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9460/7,9520, к 12:00 сузился спрэд – 7,9480/7,9510. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9490/7,9540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2557/0,2560, к 12:00 цены снизились до 0,2556/0,2567. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,0955 (+0,1380).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3580/1,3650. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8130/10,8235, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7945/10,8045. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до 10,8140/10,8270.