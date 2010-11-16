Европейский инвестиционный банк даст кредит «ПроКредитБанку» на 20 млн. евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен в 2011 году предоставить украинскому «ПроКредитБанку» кредит на сумму 20 млн. евро.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительского офиса ЕИБ в Украине Тор ЭМАНУЭЛЬСОН в ходе ежегодной конференции Института Адама Смита.



«В следующем году будет заключен кредитный договор. Цель кредитования – поддержка проектов по улучшению окружающей среды и финансированию малого и среднего бизнеса», – сказал Т.ЭМАНУЭЛЬСОН.



По его словам, средства будут предоставлены на срок более 5 лет.



Справка УНИАН. АО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года и на сегодняшний день входит в третью группу (средние банки) по классификации Нацбанка Украины.



Акционерами банка являются: Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, ProCrеdit Holding AG – 80,001%.