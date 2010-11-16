Королевская: Предприниматели против введения в стране рабовладельческого строя

Сегодня тысячи предпринимателей под стенами парламента собрались не на политический, а на экономический митинг протеста. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на брифинге в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

Она отметила, что Налоговый кодекс – это экономическая конституция, от которой зависит экономика страны: какие будут цены, заработные платы, тарифы, будет ли модернизирована экономика Украины. «К сожалению, Налоговый кодекс, который сейчас рассматривается в парламенте, не дает ответа на эти вопросы. Разработчики этого документа фактически ликвидируют упрощенную систему, а малый и средний бизнес выводят в резервацию», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы комитета ВР, чтобы оценить последствия поспешного принятия Налогового кодекса, необходимо разобраться, кому выгоден документ в предложенной редакции. «Налоговый кодекс выгоден чиновникам, которые будут использовать новые коррупционные схемы. Он на руку сотрудникам фискальных органов, которые получат еще более жесткий механизм для налоговых репрессий против предпринимателей, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - И, наконец, этот Налоговый кодекс очень выгоден олигархам, которые получат колоссальное предложение дешевой рабочей силы. Они смогут снизить заработные платы, и легко уволить любого работника, т.к. на его место будет, как минимум, 5 претендентов. Учитывая готовящиеся изменения в Трудовой кодекс, в стране готовится введение рабовладельческого строя, против чего и протестуют митингующие».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что действия власти ведут к разрушению экономики. «Псевдореформаторы, проталкивающие этот Налоговый кодекс, пытаются войти в историю Украины ценой разрушения основ экономического строя. Отечественные химические и металлургические предприятия сегодня неконкурентоспособны на мировом рынке, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – У нас есть шанс изменить структуру экономики – дать свежий воздух малому и среднему бизнесу. Но, к сожалению, делается все наоборот».

Как сообщал УНИАН, сегодня в акции протеста против принятия Налогового кодекса возле Верховной Рады принимали участие более 30 тыс. человек. Такие данные объявили организаторы акции.

Акции протеста предпринимателей проходят также и в областных центрах.