Правительство может пойти на секвестр бюджета ради требований МВФ — эксперт

Правительство может пойти на секвестр Государственного бюджета для того, чтобы выполнить требования Международного валютного фонда (МВФ).

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

Об отметил, что, учитывая заявление МВФ по итогам визита миссии, украинским властям удалось убедить представителей Фонда, что ситуацию в фискальной сфере в части снижения дефицита Госбюджета до конца года удастся исправить.

«В общем-то, Украина по монетарным показателям вписалась (в требования МВФ - УНИАН), по фискальным - да, не вписалась, по данным на конец третьего квартала. Но, как я понимаю, правительство смогло убедить миссию в том, что оно сможет вписаться в фискальные показатели по итогам года», - сказал эксперт.

При этом он не исключает, что для того чтобы выполнить требования Фонда, правительство проведет секвестр Госбюджета.

«Хотя правительство и заявляет, что секвестр бюджета они не планируют, а говорят о деньгах от "Укртелекома", у меня есть достаточно обоснованные предположения, что секвестр бюджета до конца этого года будет произведен», - считает А.ЖОЛУДЬ.

Относительно целесообразности привлечения транша МВФ эксперт отметил, что на сегодня для Украины не столько важны сами деньги, сколько факт их получения, ведь он является позитивным сигналом для инвесторов.

«Какой-то критической необходимости в получении этих денег именно сейчас нет, но из-за того, что кроме прямого получения этих денег, что увеличивает возможность Украины по обслуживанию внешнеэкономических потоков, в первую очередь по выплате внешнего долга - как государственного, так и частного, - это также посылает позитивный сигнал инвесторам, который, наверно, даже более важен, чем сама эта сумма», - сказал А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня МВФ распространил заявление по итогам работы миссии Фонда в Украине с 3 по 15 ноября.

В заявлении указывается, что миссия МВФ достигла согласия на уровне экспертов с представителями органов власти по вопросу завершения первого пересмотра программы в рамках соглашения stand-by. Теперь Письмо о намерениях, сформулированное правительством и Национальным банком Украины, будет передано руководству МВФ. Ожидается, что после выполнения украинской стороной предварительных мер, Совет директоров до конца года рассмотрит вопрос о завершении пересмотра программы. Результатом завершения пересмотра программы Советом директоров МВФ станет выделение транша в размере 1 млрд. СПЗ (около 1,6 млрд. долл. США), из которых 1 млрд. долл. поступит на поддержку бюджета

Справка УНИАН. Выделение Украине кредита stand-by было одобрено МВФ 29 июля 2010 года для 10 млрд. SDR (около 15,8 млрд. долл.) в поддержку программы властей по экономической перестройке и реформам. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства предусматривается привлечь под ставку 3,5% годовых.

Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.