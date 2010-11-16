Привлечение Украиной очередного транша МВФ нецелесообразно - эксперт

Привлечение Украиной очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) нецелесообразно.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валерий НОВИЦКИЙ.

Он отметил, что на сегодня МВФ, для того чтобы продолжить кредитование Украины, достаточно услышать от властей обещание выполнения требований, изложенных в программе сотрудничества.

«Правительству достаточно сказать, что оно будет придерживаться требований МВФ, и показать, что оно этих требований уже придерживается. Этого вполне достаточно для МВФ, чтобы финансировать», - отметил В.НОВИЦКИЙ.

При этом, по его мнению, четкое соблюдение украинской стороной требований Фонда может навредить отечественной экономике.

«Сейчас есть взаимопонимание правительства и МВФ, но хорошо это или плохо - это уже совсем другой разговор», - сказал эксперт

Так, например, по его мнению, требование относительно малодефицитности, а в идеале - бездефицитности Госбюджета может нести больше вреда, чем пользы.

Кроме того, В. НОВИЦКИЙ считает, что Украина может обойтись и без средств МВФ.

«Целесообразности (в привлечении очередного транша кредита МВФ - УНИАН) нет абсолютно никакой. Правительство достаточно умело вышло из финансового дефицита, который существовал, и нормализовало ситуацию. Сам же руководитель правительства заявлял о том, что деньги МВФ вообще не потрачены, а лежат в резервах. Не нужно привлекать кредитные средства только для того, чтобы поддерживать гривню», - уверен эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня МВФ распространил заявление по итогам работы миссии Фонда в Украине с 3 по 15 ноября.

В заявлении указывается, что миссия МВФ достигла согласия на уровне экспертов с представителями органов власти по вопросу завершения первого пересмотра программы в рамках соглашения stand-by. Теперь Письмо о намерениях, сформулированное правительством и Национальным банком Украины, будет передано руководству МВФ. Ожидается, что после выполнения украинской стороной предварительных мер, Совет директоров до конца года рассмотрит вопрос о завершении пересмотра программы. Результатом завершения пересмотра программы Советом директоров МВФ станет выделение транша в размере 1 млрд. СПЗ (около 1,6 млрд. долл. США), из которых 1 млрд. долл. поступит на поддержку бюджета

Справка УНИАН. Выделение Украине кредита stand-by было одобрено МВФ 29 июля 2010 года для 10 млрд. SDR (около 15,8 млрд. долл.) в поддержку программы властей по экономической перестройке и реформам. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства предусматривается привлечь под ставку 3,5% годовых.

Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.